غانتس: هنالك مصالح مشتركة مع المطبعين في مواجهة إيران

اكد وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي، بيني غانتس، أن (إسرائيل) لديها مصالح مشتركة مع دول عربية في المنطقة، بخصوص مواجهة إيران، وفق قوله.

وبحسب موقع news 24 الإسرائيلي، أن (إسرائيل) تشارك مع الدول المطبعة في مواجهة برامج إيران النووية.

وقال وزير الحرب في لقاء مع صحفيين عرب من السعودية والبحرين والامارات، عبر برنماد "زووم"، امس، إن (إسرائيل) ستنشئ جبهة موحدة ضد طهران"، زاعمًا أن التطبيع "سيجعلها أقوى في التصدي".

وجاءت تلك المقابلة بمبادرة من المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وفيها اردف وزير الحرب، أنه "يأمل في استقبال صحفيين وضيوف آخرين من مختلف دول المنطقة في (إسرائيل) قريباً".

وبخصوص التعاون الأمني مع البحرين، أوضح غانتس، أن التطبيع مع البحرين والامارات سيفتح أمام الاحتلال خيارات بشأن الصراع مع إيران، ويقول إنه "واثق من أن الإيرانيين أنفسهم يدركون ذلك".

وأشار إلى أن (إسرائيل) لديها المساهمة في الكثير من القضايا في مجالات الامن والتكنولوجيا والعلوم مع الدول المطبعة.

وزعم أن "الإيرانيين متموضعون في الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وقطاع غزة وسوريا، بالإضافة إلى الخليج"، مدعيًا أنها تقوض المنطقة بأكملها

وبخصوص عمليات التسوية مع السلطة، ذكر غانتس، أنه "يترتب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا أحد في المنطقة سيذهب إلى ما يريدون".

واعتبر أن "السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل".

وأعلنت الامارات والبحرين الأشهر الماضية، إقامة علاقات تطبيعيه مع (إسرائيل) بدعم من الولايات المتحدة الامريكية، وسط تجاهل حالة الغضب العربية، الرافضة لتلك الاتفاقيات.