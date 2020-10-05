حكومة الاحتلال ترفض طلب الاستجابة للأسير ماهر الاخرس بالأفراج عنه

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الاستجابة للأسير ماهر الاخرس لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

ويواصل الأسير الأخرس المعتقل سجن "عوفر" معركة الأمعاء الخاوية في الاضراب عن الطعام لليوم 72 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وحاليًا هو متواجد في مستشفى "كابلان".

وأوضح النادي، أنه لا توجد أي بوادر "إسرائيلية"؛ حتى اليوم لحل قضيته، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.

ويُعاني الاخرس من هزال وضعف شديدين، ونقص حاد في الوزن، وصعوبة في الحركة، وفقدان للوعي بشكل متكرر، ونوبات تشنج.

كما وأكد نادي الأسير، أن المحاكم "الإسرائيلية" ساهمت بشكل أساسي إلى ما وصل إليه الأسير الأخرس، بعدما رفضت الافراج عنه، وإبقاءه يدون تهمه.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سكان سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، حيثُ اعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات وأمضى في الأسر خمسة أعوام، فيما يقبع حاليًا داخل السجن دون توجيه تهمه له.