وفاة "حاخام إسرائيلي" كبير بفيروس كورونا

أفاد وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بوفاة رجل حاخام في (إسرائيل) متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضحت أن الحاخام "مردخاي ماتيل يسسخار" (64 عامًا) أحد كبار الحاخامات في (إسرائيل) من بيتسبرغ توفي بسبب فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، أشار تقرير من "الاستخبارات" الإسرائيلية، إلى أن الفئات التي سُجل فيها ارتفاع في الإصابة بالفيروس هي فئة طلاب الثانوية والإعدادية.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن "كابينت كورونا" يناقش الخميس المقبل، إجراءات تخفيف قيود الإغلاق الشامل في جميع البلدات المحتلة، كما أن ووزراء الـ"كابينت" يؤكدون أن نتنياهو يعارض ذلك.

وسيناقش "الكابينت" اليوم، الساعة 5 مساءً، تشديد الغرامات ورفض مساعدات الدولة للشركات التي يتم ضبطها بانتهاك لوائح الإغلاق. وفق القناة العبرية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 269 حالة وفاة بفيروس كورونا في (إسرائيل) خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1,719 حالة.

وذكرت أن الصحة الاسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في (إسرائيل) إلى 265,932 إصابة.