الأوقاف بغزة يصدر تعميمًا بخصوص إعادة فتح  المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الاثنين، تعميمًا هامًا بخصوص إعادة فتح المسجد في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأكدت وزارة الأوقاف أن قرار فتح المساجد في تلك المحافظات يخضع للتقييم المستمر، وأن ديمومته متعلقة بالتزام المصلين بالتعليمات والإجراءات التي فُتحت المساجد على أساسها، وأيَّ مسجد لا يلتزم المصلون فيه سيتم إغلاقه.

وأوضحت أنَّ قرار فتح المساجد يتعلق بتطور الحالة الوبائية، فيكون الفتح في حالة الانحسار، والإغلاق في حالة الانتشار.

وشدّدت الوزارة على تأكيدها على أئمة المساجد، واللجان المشرفة على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والتعامل بجدية عالية، ومتابعة أي تجاوزات أولاً بأول، وخاصة فيما يتعلق بالتباعد، ولبس الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة.

كما وأكدت الوزارة على أن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة قائمة للجميع، ويمكن للإنسان أن يُقيم الجماعة مع أهل بيته، وخاصة إذا كان المسجد لا يتسع لجميع المصلين.

وأشارت الأوقاف إلى أن الأمر أكد وألزم بحق كبار السن والمرضى، فذهابهم للمسجد مع هذا المرض فيه مخالفة للموقف الشرعي الذي عليه السادة العلماء، وفيه استهتار بالآخرين، وتعريض النفس للخطر، ونخشى عليه الوقوع في الإثم.

كما وشددت على ضرورة تقليل مدة الاختلاط والمكوث في المسجد قدر الاستطاعة، من خلال الحضور قبيل إقامة الصلاة، وآداء السنن والنوافل في البيت.

وطالبت أئمة المساجد والمؤذنين بتقصير مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، وتجنب الإطالة في الصلوات خاصة الجهرية، وكذلك خطبة الجمعة.

ونوهت الأوقاف إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص هو الوسيلة من أجل حفظ نعمة العودة إلى بيوت الله، فهي هبة الرحمن، تستلزم شكر المنّان، والشكر هنا بأن نكون للالتزام عنواناً.

وقالت وزارة الأوقاف: "ونحن نُعيد فتح بعض مساجدنا اليوم نستحضر الصورة النموذجية التي قدمها المصلين في المرحلة الأولى من مواجهة وباء كورونا، هذه الصورة التي كانت حافزًا على اتخاذ قرار إعادة فتح المساجد في هذه المرحلة.

وتابعت: "ونعتقد أن الصورة ذاتها ستتكرر ولكن بشكل أجمل وأبهى، لنقدم للدنيا النموذج الحضاري الملتزم المحافظ".