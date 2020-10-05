صحة رام الله تسجل 11 حالة وفاة و491 مصابًا بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس المحتلة، وثماني حالات وفاة في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة، و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال٢٤ساعة الماضية.

وأكد الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 419 حالة في المحافظات الشمالية، و65 حالات في المحافظات الجنوبية، و108 حالات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (87)، محافظة نابلس (33)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (26)، طوباس (2)، أريحا والأغوار (35)، سلفيت (3) ، طولكرم (98)، قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (62).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (117)، محافظة جنين (19)، طولكرم (59)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (5)، محافظة سلفيت (9)، قلقيلية (22)، بيت لحم (70)، نابلس (108)، قطاع غزة (65)، مدينة القدس (108).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا )، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

الإصابات الجديدة بكورونا:

• مدينة القدس: 62

• المحافظات الشمالية: 356

• المحافظات الجنوبية: 73

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: 108

• المحافظات الشمالية: 419

• المحافظات الجنوبية: 65

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: 2

• المحافظات الشمالية: 8

• المحافظات الجنوبية: 1

عدد الفحوصات: 4157