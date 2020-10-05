سبعة موظفين مفصولين من مستشفى المقاصد يناشدون لحل أزمتهم

ناشد سبعة موظفين من قطاع غزة يعملون في مستشفى المقاصد بالقدس منذ أكثر من 30 عاماً اليوم الاثنين، أصحاب الضمائر الحية وكل الشرفاء في هذا الوطن، بالتدخل وإرجاعهم إلى العمل بعد أن أصدرت إدارة المستشفى قراراً تعسفياً عنصرياً بفصلهم من عملهم.

وأوضح الموظفون في بيان للرأي العام أصدروه، أن سلطات الاحتلال رفضت تجديد تصاريح دخولهم عبر حاجز بيت حانون/ شمال القطاع للوصول إلى أماكن عملهم بالمستشفى، ففصلتهم إدارة المستشفى، بالمقابل لم تتخذ الإدارة نفس القرار لزملائهم وأصدقائهم من الضفة الغربية الذين منعوا من الدخول للقدس والحضور للعمل".

وبين الموظفون المفصولون، أن إدارة المستشفى كانت قد طلبت منهم بعد منع تحديد تصاريحهم بالعمل تطوعاً في مشافي القطاع، قائلين:" التزمنا بشكل كامل في القرار، إلا أن ذلك لم يشفع لنا، ولم يمنع إدارة مستشفى المقاصد من اتخاذ هذا القرار الظالم والمجحف والعنصري والتعسفي اتجاهنا بالفصل دون مراعاة للأعوام الوظيفية الطويلة التي قضيناها بالعمل في المستشفى، أو حتى للجانب الوطني كون أننا منعنا من قبل سلطات الاحتلال من الوصول للمستشفى، وهذا يضع علامات استفهام كثيرة وكبيرة أمام هذا السلوك اللا قانوني، واللا وطني، واللا إنساني ؟؟".

وأكد الموظفون أنه بعدما ضاقت بهم السبل وأرسلوا العديد من الرسائل لمكتب الرئيس وللعديد من الشخصيات الاعتبارية دون جدوى أطلقوا هذا النداء وطالبوا من خلاله بإنقاذهم وإنقاذ أسرهم من الضياع، ومن هذا التمييز الجغرافي الذي طالهم بعدما طال عشرات الآلاف من موظفي قطاع غزة وسلب حقوقهم، وإمتهن كرامتهم.