حكومة الاحتلال توافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية  في الضفة المحتلة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على بناء الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة المحتلة، في إطار الاستيلاء على أراضي المواطنين ضمن مشروع "الضم" الاسرائيلي.

ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية اليوم أن المستوى السياسي في دولة الاحتلال أعطى موافقته على السماح ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن حكومة الاحتلال وافقت على بناء ما بين 4000-5000 وحدة استيطانية، موزعة على عدة مستوطنات من بينها " عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير".

وتشمل الموافقة أيضًا بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من القدس المحتلة.

يشار إلى أن الاحتلال وافق قبل إيام على بناء نحو ٢٠٠٠ وحدة استيطانية ستقام في المستوطنة الحريدية "بيتار عيليت"، و ٦٢٥ وحدة في مستوطنة "عالي"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سلطات الاحتلال ستصادق على بناء ٥٦٠ وحدة في مستوطنة "جيلو" في القدس المحتلة، و٢٨٦ في مستوطنة "هار برخا"، و١٨١ في مستوطنة "عيناف"، و١٢٠ في مستوطنة "كيدم".