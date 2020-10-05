كورونا حول العالم: الإصابات كورونا تزداد وغموض حول "حالة ترامب"

كشفت إحصاءات عالمية، اليوم الاثنين 5/10/2020 عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالمياً، فيما بعث الأطباء برسائل يكتنفها "الغموض" حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بالفيروس، وذلك قبيل ظهوره المفاجئ في موكب لتحية مؤيديه.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالميا الـ35 مليونا و400 ألف حالة، وقفزت أعداد الوفيات إلى المليون و42 ألفا.

ومنذ صباح الاثنين سجلت أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بالفيروس، تركزت في روسيا بواقع 10,888، والمكسيك 3,712، وأوكرانيا 3,774، وبلجيكا 2,612، والهند 1,635، والكيان الإسرائيلي 1,400.

وعلى صعيد الوفيات، سجلت أكثر من 500 حالة جديدة، كان معظمها في المكسيك بواقع 208، ثم في روسيا بـ117 حالة.

وبعث الأطباء الذين يعالجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مرض كوفيد-19 برسائل متناقضة عن مدى خطورة حالته، وذلك قبل ساعات من ظهوره بشكل مفاجئ في موكب سيارات خارج المستشفى لتحية مؤيديه.

وظهر ترامب (74 عاما) وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن. ولقي انتقادات بالمخاطرة بصحة طاقمه المساعد.

وقال الأطباء إن الرئيس يتحسن رغم متابعتهم لحالة رئتيه بعد حصوله على أكسجين إضافي. وقال الفريق الطبي إن "من الممكن عودته إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين".

وأقر طبيب البيت الأبيض شون بي كونلي بأن مستويات الأكسجين في دم ترامب انخفضت في الأيام الأولى وأصيب بحمى شديدة صباح الجمعة، معترفا بأن حالة الرئيس كانت أسوأ مما تم الكشف عنه في مناسبة سابقة. وقال كونلي أمس الأحد إن ترامب يتحسن.

وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من تقارير متضاربة من البيت الأبيض أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفحوص أثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19 قبل بضعة أسابيع، وأثبتت الفحوص إصابة الحارس الشخصي للرئيس ترامب نيكولاس لونا بالمرض.

وقالت إدارة الصحة بولاية نيوجيرسي الأحد إن البيت الأبيض زودها بأسماء أكثر من 200 شخص حضروا احتفالا لجمع الأموال لصالح ترامب في نادي الغولف التابع له في بيدمنستر يوم الخميس، وذلك بعد أن علم البيت الأبيض بإصابة مستشارة الرئيس هوب هيكس بالمرض.

وردا على سؤال عن ما أظهرته الفحوص عن حالة الرئتين، قال كونلي إن "هناك بعض النتائج المتوقعة لكن لا يوجد شيء يدعو لقلق طبي كبير".

وقال الدكتور آميش أداجا أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى جامعة جونز هوبكنز إن رد كونلي يشير إلى أن الأشعة أظهرت بعض علامات على التهاب رئوي.

وأضاف أن "الاستنتاج المتوقع هو أن لديه دليلا على ظهور علامات التهاب رئوي. إذا كانت (الأشعة) طبيعية فإنهم ببساطة سيقولون إنها طبيعية".

وقال أطباء لا يشاركون في علاج ترامب إن الكشف عن أنه بدأ بتناول عقار ديكساميثازون، وهو ستيرويد يستخدم على نطاق واسع في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الالتهابات، دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.

وقال منتقدون للرئيس إن الأفراد الذين رافقوه في سيارته خلال الموكب عليهم الآن عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وقال الدكتور جيمس فيليبس الطبيب بالمستشفى في تغريدة على تويتر: "هذا انعدام مسؤولية مذهل".

واعترضت رابطة مراسلي البيت الأبيض على عدم إخطار الصحفيين مسبقا بموكب ترامب لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير قال إن الجولة حصلت على موافقة الطاقم الطبي وخضعت للإجراءات الاحترازية الملائمة.