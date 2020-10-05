ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:40 - 05 أكتوبر 2020
جولة في معاصر الزيتون بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة13 جولة في معاصر الزيتون بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة13
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، مشيراً أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653)كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحث المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرضا خصبة وخيرا ووطنا لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة.

وأكد أن شعبنا لن يتخلى عن ذرة تراب من أرضه، ولا شجرة من أشجارها، مستنكرا تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات