تفاصيل الإنطلاقة الرقمية لحركة الجهاد في الذكرى الـ"33"

قررت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تكون الانطلاقة الجهادية الـ33 للحركة هذا العام "رقمية" تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات غداً الثلاثاء الموافق 6/10/2020 ، تحت عنوان "القدس موعدنا".

وأوضح الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، أن الحركة تُحيي الذكرى الثالثة والثلاثين للانطلاقة الجهادية المباركة، في ظل ظروف الحصار القاسية والصعبة، والأحوال المعيشية التي مست كل بيت فلسطيني داخل الوطن وخارجه، وبسبب جائحة كورونا فإن الحركة قررت ألا تقيم فعاليات جماهيرية كبيرة وواسعة في الميادين كما جرت العادة في الأعوام السابقة".

وبحسب شهاب، فإن إحياء مناسبة الانطلاقة الجهادية سيكون في مهرجان وطني الكتروني كبير، بحيث تتفاعل الجماهير مع هذا الحدث وتشارك فيه عبر ما يعرف بالإعلام الرقمي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و أشار إلى أن حركة الجهاد الاسلامي في هذا العام تُحيي الانطلاقة الجهادية تحت عنوان "القدس موعدنا"، لتؤكد أن القدس ستبقى بوصلة جهادنا وقبلة مقاومتنا وأن مسيرة الجهاد الطويل ستحط رحالها في القدس محررة بإذن الله.

و دعا شهاب جماهير شعبنا في كل مكان للتفاعل والمشاركة في مهرجان الانطلاقة الجهادية القدس موعدنا، الذي سيُقام يوم الثلاثاء المقبل السادس من تشرين أول أكتوبر 2020، والذي سيبث عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام الرقمي المختلفة.

و وفقاً للناطق باسم الجهاد، فستبدأ فعاليات هذا المهرجان الذي سيقام بالتزامن بين غزة وبيروت ودمشق، في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء، وسيتخلل هذا المهرجان خطاب هام للأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وسيكون هذا الحدث الكبير متاحاً للتغطية من قبل القنوات الإخبارية والصحف والإذاعات.

تفاصيل الانطلاقة الرقمية

وحول تفاصيل الانطلاقة الرقمية، قال سائد حسونة مسؤول الإعلام الجديد في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وعضو لجنة تحضيرية أن قرار إحياء الذكرى الـ33 لحركة الجهاد الاسلامي رقمياً جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي جراء انتشار فيروس كورونا .

وقال حسونة خلال تصريحات خاصة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان الانطلاقة الرقمية ستبث مباشرة عبر مواقع التواصل الفضائيات ستكون حملة تغريد مشتركة الساعة ٦ مساءا تحت هاشتاق #القدس_موعدنا.

وأضاف حسونة:"أن جدول أعمال الانطلاقة الرقمية لحركة الجهاد الإسلامي سيستمر لساعتين يبدأ في تمام الـ4:30 وينتهي في تمام الساعة الـ6:30 سيتخللها كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة ، بالإضافة إلى مواكبة الوقفات في الساحات ، وكلمة للمتحدث بأسم حملة القدس موعدنا ، لتختتم بحملة تغريد تحت هاشتاق #القدس_موعدنا.



