حماس تؤكد وحدة المسار والهدف والتحالف مع الجهادفي ذكرى انطلاقتها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 5/10/2020، أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إضافة نوعية للحركة الوطنية والإسلامية في فلسطين، مشددةً على وحدة المسار والهدف والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وقد تقدمت حركة "حماس"، في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، للأشقاء المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدمتهم القائد المجاهد القائد زياد النخالة الأمين العام للحركة، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال33.

وشددت الحركة على أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي مثلت إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الإسلامية في فلسطين، وإسهاماً كبيراً في مشروع التحرير والعودة، ورصيداً كبيراً في مسيرة الوعي والثورة.

ووصفت حركة حماس انطلاقة الجهاد بالمناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدةً وحدة المسار والهدف، والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو هدفنا الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وقالت حركة حماس:"ستبقى سرايا القدس وكتائب القسام وكل فصائل المقاومة الفلسطينية يداً واحدة في مواجهة الاحتلال حتى تطهير الأرض والمقدسات."

وأضافت:"نستذكر اليوم الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، والشهيد الأمين الدكتور رمضان شلح، والآلاف من أبناء حركة الجهاد الإسلامي الشهداء والأسرى والجرحى على طريق التحرير والعودة. "

وأعربت حركة حماس عن خالص التبريكات والدعوات الصادقات لرفقاء الدرب وشركاء الدم حتى الالتقاء في ساحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين منتصرين محتفلين بوعد الله القريب.