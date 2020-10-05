اليوم الذكرى "الـ16" لاستشهاد أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

يصادف اليوم الأثنين 5/10/2020 الذكرى السادسة عشر لاستشهاد القائد "بشير الدبش" أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي " سرايا القدس " ومن الأوائل في العمل الجهادي والعسكري للقوى الإسلامية قسم .

البداية

بداية مشوار القائد بشير في العمل السياسي والعسكري في حركة الجهاد الإسلامي كانت في بداية الثمانينات مع بروز حركة الجهاد الإسلامي في الساحة الفلسطينية، فكان القائد "بشير" من أوائل الملتحقين في صفوفها , ليصبح من الناشطين والفاعلين في كافة نشطات الحركة.

قبل بدء عمله العسكري كان له دوره البارز في مجال الدعوة إلى الله في المساجد فكان يخطب الجمعة في عدد من المساجد و حضر شهيدنا المجاهد القائد "بشير" العديد من الندوات للدكتور "فتحي الشقاقي" رحمه الله، والتي كان يعقدها "الشقاقي" في البيوت في بداية الثمانينات ويشرح فيها أفكاره ويدعو فيها للجهاد في سبيل الله .

التحق الشهيد القائد "بشير" في العام 1994م بالجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والذي عُرف بالقوى الإسلامية المجاهدة "قَسم" والذي تأسس في العام 1992م على يد الشهيد القائد "محمود الخواجا" فكان الشهيد القائد "بشير" ممن قدموا خدمات جليلة للجهاز العسكري.

تعرض شهيدنا إلي سلسلة من الاعتقالات من قبل العدو الصهيوني والأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد الإسلامي والقيام بفعاليات لصالح حركة الجهاد الإسلامي فكان من أوائل المعتقلين في الانتفاضة الأولى .

مع بداية انتفاضة الأقصى (سبتمبر 2000م)، وقبل ذلك بشهور سعى شهيدنا "بشير" لتشكيل مجموعات عسكرية لمقاومة الاحتلال فكان من المؤسسين للجناح العسكري الجديد لحركة الجهاد الإسلامي والمعروف الآن باسم "سرايا القدس" مع رفاق له منهم الشهيد القائد/ "محمود الزطمة" "أبا الحسن" وآخرين، وأصبح القائد بشير من أبرز الوجوه التي أذاقت الاحتلال الويلات في تاريخ الصراع المعاصر معها.

أبرز العمليات الاستشهادية التي أشرف عليها:

إرسال المجاهد "مراد أبو معيلق" بتاريخ 17/6/2001م لتنفيذ عملية استشهادية من خلال كارة يجرها حمار ضد موقع عسكري صهيونى بالقرب من منطقة "الدهنية" في رفح.

عملية الإقتحام الجريئة بتاريخ 20/9/2001م، والتي قادها الشهيد القائد "منير أبو موسى" في منطقة الدفيئات الزراعية بالقرب من مستوطنة "كفار داروم".

التخطيط مع الشهيد القائد "رامي عيسى" للعملية الجريئة بتاريخ 20/12/2002م، عند مدخل مستوطنة "كيسوفيم" والتي قُتل فيها عميد حاخامات المستوطنين في قطاع غزة.

تجهيز أحد استشهادي سرايا القدس، والذي اشترك مع الاستشهادي "سمير فودة" من كتائب القسام، لتنفيذ عملية نتساريم الاستشهادية المشتركة بتاريخ 24/10/2003م، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة آخرين بجراح، وقد استشهد في العملية الاستشهادي "سمير فودة" من كتائب القسام وعاد الاستشهادي من سرايا القدس إلى قاعدته سالماً تحفظه عناية الرحمن.

تجهيز الاستشهادي "رامي البيك" من سرايا القدس، والذي اشترك مع الاستشهادي "محمد أبو بيض" من كتائب القسام، والاستشهادي "موسى سحويل" من كتائب الأقصى في تنفيذ عملية إيرز المشتركة بتاريخ 8/6/2004م والتي أدت إلى مقتل أربعة جنود صهاينة وإصابة آخرين بجراح.

يوم استشهاده

استشهد القائد بشير الدبش برفقة مساعده المجاهد ظريف العرعير , حيث قامت طائرات الاستطلاع الصهيونية عصر يوم الثلاثاء الموافق 5/10/2004 بإطلاق صاروخها الحاقد على السيارة التي كانا يستقلانها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشهيد القائد "بشير الدبش" على الفور، حيث كانت إصابته في الرأس مباشرة، فيما أصيب مرافقه الشهيد المجاهد "ظريف العرعير" بجراح خطيرة وقد فارق الحياة بعد وصوله المستشفى بقليل.

المصدر : موقع سرايا القدس