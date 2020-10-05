ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سرايا القدس تنعي المجاهد "رياض الغرة" الذي توفي أثر مرض عضال ألم به

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:43 - 05 أكتوبر 2020
الشهيد رياض الغزة الشهيد رياض الغزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأثنين 5/10/2020، أحد فرسانها الميامين الشهيد المجاهد "رياض محمد ديب الغرة"" 54 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى –  اليوم الاثنين 18 صفر 1442هـ الموافق 5/10/2020، إثر مرض عضال ألم به.

وقالت السرايا خلال بيان لها ان المجاهد الغرة رحل إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً.

واضافت سرايا القدس" إذ نعزي أنفسنا وعائلة المجاهد الغرة ونسأل الله أن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، ونعاهد شهيدنا المجاهد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات