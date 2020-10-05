صحة غزة: وفاة مسنة وتسجيل "73" إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 5/10/2020 ، عن وفاة المواطنة "مريم يوسف عبد الرحيم علوان" 78 عاماً من غزة وكانت في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي ، ليرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في القطاع لـ23 حالة .

وقالت الصحة خلال بيان التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، عن تسجيل " 73" إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء فحص مخبري" 1877 " خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الى تعافي 65 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3427 اصابة منها "1403" حالة نشطة، والمتعافين 2001 حالة.