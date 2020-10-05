مسؤول بالصحة: كميات مواد فحص "كورونا" تكفي لعدة أيام فقط

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين 5/10/2020، أن كميات مواد فحص فيروس كورونا تكفي لعدة أيام فقط.

وأوضح أسامة النجار مدير المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارته تحاول توفير احتياطي استراتيجي من العينات خاصة لفصل الشتاء.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول توفير الاحتياطي حتى لا يتم الدخول في أزمة نقص كما هو الحال الآن.

وذكر النجار، أن الوزارة تقوم برصد عدد الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الفحوصات التي تقوم بها الوزارة والتي اتبعت مؤخراً فحص فقط المخالطين للمصابين.

وبين، أن النقص بمواد الفحص ناتج عن تفشي الفيروس حول العالم والضغط على الشركات المنتجة لهذه المواد.