تواكب وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية رصد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 5/10/2020 لاهتمام المواطنين بأسعارها وخاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار والدينار.
وفيما يلي اسعار الذهب في فلسطين اليوم الأثنين 5/10/2020 :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 208.77 شيكل $60.86
سعر الذهب عيار 22 191.38 شيكل $55.79
اسعار الذهب عيار 21 182.68 شيكل $53.26
اسعار الذهب عيار 18 156.58 شيكل $45.65
سعر الذهب عيار 14 121.79 شيكل $35.50
سعر الذهب عيار 12 104.39 شيكل $30.43
اسعار أوقية الذهب 6,493 شيكل $1,893
اسعار جنيه الذهب 1,461 شيكل $426.06
اسعار كيلو الذهب 208,773 شيكل $60,865
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, October 05, 2020 07:49 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77
3 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77
2 أكتوبر 209.90 183.66 157.43 122.44 104.95
1 أكتوبر 210.04 183.79 157.53 122.53 105.02
30 سبتمبر 207.56 181.62 155.67 121.08 103.78
29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14
28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71
27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21
26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21
25 سبتمبر 208.64 182.56 156.48 121.70 104.32
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا