خلافات داخل حزب أزرق - أبيض بشأن حزب الليكود

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 5/10/2020، عن وجود انقسام وخلافات بدأت تظهر داخل حزب أزرق - أبيض، بشأن العلاقة الائتلافية الحكومية مع حزب الليكود.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن بعض وزراء وأعضاء الكنيست من داخل الحزب الذي يتزعمه بيني غانتس، يفضلون الانسحاب من الائتلاف الحكومي، والعمل على تشكيل حكومة جديدة باستبدال التحالف مع أحزاب أخرى غير الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الخلافات يبدو أنها ستتسبب بانهيار حزب أزق - أبيض، وتفككه قريبًا، مشيرةً إلى أن الحزب سيضعف أكثر مما هو عليه حاليًا بعد إعلان عدد من كبار حلفائه منهم يائير لابيد، وموشيه يعلون، الانسحاب عقب الانتخابات الأخيرة بفعل موافقة غانتس على الانضمام لائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات صدرت عن ميكي حيموفيتش عضو الكنيست عن حزب أزرق - أبيض، أمس الأحد، التي قالت فيها إن الأولوية حاليًا تهدف لاستبدال نتنياهو، مشيرةً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من داخل الحزب تفكر في خيار فض الشراكة الائتلافية الحكومية مع الليكود بدون التنازل عن السلطة، ولكن باستبدال نتنياهو، مع إمكانية السماح بخيار حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.