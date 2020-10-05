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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صحيفة: "أحلام التميمي"رسالة الأردن لـ"حماس" بشأن المصالحة مع فتح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:47 - 05 أكتوبر 2020
احلام التميمي احلام التميمي
تقارير
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أكدت مصادر "حمساوية"، في حديث لصحيفة "الاخبار اللبنانية " أن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت "حماس" برفض اتفاق المصالحة الذي جرى في تركيا بين حركتي فتح وحماس، وذلك بالضغط على الأسيرة المحرّرة المنتمية إلى الحركة، والمطلوبة للولايات المتحدة، أحلام التميمي، لمغادرة المملكة، عبر ترحيل زوجها الأسير المحرّر نزار التميمي، وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال أيام، تمهيداً لترحيلها وتسليمها للإدارة الأميركية.

وتتخوّف "حماس" من تأثير ذلك في قرار عباس، الذي أبلغته بدورها أنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة الشعبية في الضفة ووقف ملاحقة عناصر الحركة، وأيضاً تأخّره في رفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف التمييز بين الضفة والقطاع، والسماح بتجديد جوازات السفر لآلاف الممنوعين من ذلك.

 

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