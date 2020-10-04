الرئيس الأسد: لترامب ميزة مهمة أنه فضح النظام الأمريكي الذي كان يخبئ نفسه بالأقنعة الجميلة

أكد الرئيس السوري بشاء الأسد في مقابتله أنَّ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن التهديد بتصفيته "بأنها ليست شيئاً مفاجئاً".

وأشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم هي سياسة هيمنة وانقلابات واغتيالات وسياسة حروب.

وأكد الرئيس السوري أن لترامب ميزة مهمة أنه فضح النظام الأمريكي، وهو بالنسبة لسوريا مفضوح ولكن كان يخبئ نفسه ببعض الأقنعة الجميلة من حديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأشياء المشابهة.

وأضاف، "ترامب إنسان صريح يقول هذا ما نقوم به، فحتى لو لم يقل ترامب هذا الكلام يجب أن نعرف أنه جزء من سياستهم وتفكيرهم".

وتابع الاسد بالقول، الولايات المتحدة لا تقبل بشركاء في العالم وبالتالي لا تقبل بدول مستقلة بما فيها الغرب، فهم لا يقبلون شخصاً مستقلاً ولا يقبلون دولة مستقلة، هم لا يقبلون حتى روسيا وهي دولة عظمى أن تكون مستقلة.

وذكر الاسد، ان مشكلة الأمريكيين أنهم لا يقبلون أي شخص يعمل من أجل مصلحة بلده، أو يحترم نفسه أو يكون مستقلاً بالقرار الوطني