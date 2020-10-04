"استون فيلا" يسحق ليفربول بسباعية مقابل هدفين

سحق فريق أستون فيلا ضيفه ليفربول، بسباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الفيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أولي واتكينز في تسجيل هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة الرابعة، من تمريرة جريليش بعد خطأ فادح من الحارس أدريان، بعدما لم ينجح في تمرير الكرة لزميله جو جوميز.

وضاعف أولي واتكينز الهدف الثاني لصالح الفيلانز، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 24 من زمن المباراة، بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الجناح المصري المتألق محمد صلاح في تقليص الفارق لصالح الريدز في الدقيقة 33 من زمن المباراة، بعد متابعة لتسديدة نابي كيتا التي تصدى لها الدفاع، ليسددها صلاح بقوة من داخل منطقة الجزاء في شباك الحارس مارتينيز، ويرفع رصيده إلى 100 هدف مع ليفربول.