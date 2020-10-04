غانتس يعقد لقاءً إعلامياً مفتوحاً مع إعلاميين خليجيين!



أجرى بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الأحد، مقابلة مع صحفيين من السعودية والإمارات والبحرين، عبر تطبيق زوم.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه لأول مرة يتحدث غانتس مع صحافيين من تلك الدول، مشيرةً إلى أن اللقاء عقد بمبادرة من المجلس العربي للتكامل الإقليمي، حيث أعرب وزير الحرب الإسرائيلي عن أمله في استضافة صحفيين عرب من مختلف دول المنطقة قريبًا، في إطار التطبيع.

وقال غانتس خلال اللقاء: إن اتفاقيات التطبيع تفتح خيارات عمل يدركها الإيرانيون، وتعزز من الصراع ضد طهران.

وأضاف "لدينا مصالح مشتركة، نتشارك جميعًا في الكفاح ضد العدوان الإيراني وتطويره لقوته النووية التي تعرض المنطقة والعالم للخطر .. سنخلق جبخة موحدة ضدها والسلام سيقوينا".

وعن سؤال حول التعاون الأمني مع البحرين ضد إيران، قال غانتس "لا يسعني إلا أن أقول إن لدى إسرائيل القدرة على التعامل مع إيران، والتطبيع مع البحرين والإمارات يقوينا جميعًا في مواجهة العدوان الإيراني، ولا شك أن التطبيع بيننا يفتح أمام خيارات لمحاربة إيران، وأنا متأكد من أن الإيرانيين يدركون ذلك أيضًا"، على حد زعمه.

وعن عملية التسوية مع الفلسطينيين، قال غانتس "يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا أحد في المنطقة سيذهب إلى ما يريدون، السلام بين إسرائيل ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل".