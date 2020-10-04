كحيل: مشروع لخفض كيلو الكهرباء إلى 2 شيكل يدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع

اعلن نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة أسامة كحيل أن الإتحاد توصل لآلية لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجاري إلى المواطن 2 شيكل فقط، متوقعاً أن يتم تنفيذ المشروع خلال أسبوع، لاسيما أن الاتحاد يستعد لتوقيع العقد مع سلطة الطاقة مباشرة.

وأوضح كحيل في تصريحات لإذاعة القدس أنَّهم توصلوا لتلك الآلية وخفض السعر، كنتيجة للخلط بين السولار والطاقة الشمسية لتشغيل المولدات.

وأشار إلى أن الإتحاد تدخل في مشروع الكهرباء البديلة بعد إعلان أصحاب المولدات وقف عملهم ، وذلك مراعاة للمصلحة العامة لأبناء شعبنا.

ولفت إلى أنهم عقدوا جلسات خاصة مع المستثمرين والمقاولين وسلطة الطاقة لدراسة لتقليل تكلفة المولدات وبالتالي تخفيض تسعيرة الكهرباء، مشيراً إلى انَّ خطتهم تهدف إلى تخفيض سعر الكهرباء للمواطن بنسبة 50% والبقاء على هامش ربح للمستثمر.

وذكر أنهم حصلوا على موافقة من سلطة الطاقة لاستخدام الطاقة الشمسية، وفي حال كهرباء الشركة متاحة بالشبكة يمكننا ضخ كهرباء الطاقة بشبكتهم، وبيعهم الكيلو بنفس السعر الذي تشتريه الشركة من الاحتلال.

وذكر أنَّ لوحات الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى صيانة ولها 20 سنة ضمانة وبالتالي تخفف من التكاليف.

وقال: "لم نفكر في هذا من قبل لأن الجميع صامت وبداية المولدات كانت فكرة تزويد الكهرباء مقابل الربح".

وأشار إلى أنهم لا يهدفون للتأثير على عمل أصحاب المولدات، وأنهم مستعدون للتعامل معهم بحيث يتم بيعهم الكهرباء بسعر أقل من المواطنين ليستفيدوا.