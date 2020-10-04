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الجيش الإسرائيلي يبدي رعبه من صواريخ "كروز" الحديثة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:59 - 04 أكتوبر 2020
صواريخ كروز صواريخ كروز
تقارير
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تسود الأوساط الأمنية الإسرائيلية مخاوف من وصول صواريخ "كروز" الحديثة إلى المنظمات المعادية للاحتلال الإسرائيلي، على ضوء سباق التسلح القائم بين الدول الكبرى والتي تنتج هذه المنظومة التي تفوق سرعتها الصوت.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن سباق التسلح العالمي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، باعتبارها أقوى 3 دول في العالم حول تطوير نظام صاروخ كروز أسرع من الصوت، يجدد المخاوف من وصول هذه المنظومات إلى "أعداء إسرائيل"، وحينها ستعاني من أضرار جسيمة.

وبحسب تقديرات "إسرائيلية"، فإن الخوف نابع من أن كل سلاح من الصين تقريبًا يصل في النهاية إلى الشرق الأوسط.

ونبهت القناة إلى أن هذه النوعية من الصواريخ لديها القدرة على المناورة في الميدان بسرعة كبيرة وتغيير مسارات الدخول أو الاختراق، وستصعب من مهام أنظمة الدفاع الإسرائيلية غير القادرة على التعامل مع مثل هذه السرعات.

 

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