تركيا: مصادقة نتنياهو على بناء مستوطنات يؤكد عدم تخليه عن الضم

أكدت تركيا، اليوم الأحد، أن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، تثبت عدم تراجع إسرائيل عن خطط ضم أراض فلسطينية هناك.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صحفي، نشرته وكالة "الاناضول" إن "الأنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية هي دليل جديد على تجاهل تلك الدولة (إسرائيل) للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكدت أن "ذلك التطور يظهر بجلاء أن إسرائيل لم تتخل عن خطط الضم، وأن زعم بعض الدول أنها منعت تنفيذ تلك الخطط عبر توقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي ضرب من الخداع".

وشددت على أن أنقرة لا تعترف "بالتحركات غير الشرعية من جانب إسرائيل، مؤكدة "وقوفها لجانب الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم".

وكانت حكومة الاحتلال، اعطلت الخميس المنصرم، الضوء الأخضر، لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.