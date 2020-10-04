ورشة بين اتحاد المقاولين والطاقة تمهيدا لاتفاقية حل مشكلة الكهرباء

عقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة وسلطة الطاقة ورشة عمل حول الاستثمار في مجال الطاقة والطاقة البديلة، بهدف البحث في فرص التخفيف من الأزمة الحادة في قطاع الطاقة في ظل زيادة الاستهلاك الحالية والمنتظرة في فصل الشتاء.

وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل أن الورشة جاءت نتاج عدة لقاءات مشتركة مع سلطة الطاقة، التي بدأت بعد إعلان اتحاد المقاولين استعداد شركات المقاولات لاستثمار في مجال الطاقة لتخفيض سعر الكهرباء للمواطنين.

وأوضح كحيل أن الورشة ستؤدي الى توقيع اتفاقية قريبا بين المستثمرين من المقاولين مع سلطة الطاقة للشروع في العمل خاصة في ظل تفهم سلطة الطاقة لمطالب شركات المقاولات.

وشدد على أهمية بناء عقد بين المستثمرين وسلطة الطاقة يكون ملزم للطرفين وضمن مدة زمنية محددة وفق الرؤية التي قدمها الاتحاد لتشجيع المستثمرين من شركات المقاولات وخفض قيمة الكهرباء للمواطنين.

يذكر ان اتحاد المقاولين أعلن استعداده للاستثمار في قطاع الطاقة وفق التسعيرة الجديدة بعد الأزمة الحاصلة بين أصحاب المولدات وسلطة الطاقة بغزة حول تسعيرة الكهرباء التي أقرتها سلطة الطاقة مؤخرا.

وأعلن الاتحاد بعد دراسة شاملة أن التسعيرة الجديدة مربحة للمستثمر ومناسبة للمواطن، وأنه مستعد للاستثمار في مجال انتاج الطاقة من خلال دمج المولدات مع الطاقة الشمسية.

وأكد اتحاد المقاولين بغزة أن مبادرته للاستثمار في قطاع الطاقة تهدف الى تخفيض سعر الكيلووات على المواطن وفتح فرص استثمارية جديدة مبنية على أسس فنية وعلمية.

وأضاف الاتحاد أن مبادرته بالمساهمة في حل المشكلة الحالية هدفها التخفيف عن المواطنين، وليست بديلا عن عودة الكهرباء بشكل كامل وبالسعر الطبيعي.

وأوضح الاتحاد ان المجال مفتوح أمام أصحاب المولدات القائمة للاستثمار في الطاقة سواء بالمشاركة أو البيع لهم لخفض التكلفة على المواطنين.

وحضر الورشة مساء الخميس رئيس سلطة الطاقة بغزة المهندس سمير مطير، وفريق مختص مرافق له، ولفيف من شركات المقاولات الراغبة في الاستثمار بمجال الطاقة.