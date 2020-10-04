كتب راسم عبيدات: القدس تُستباح ...وتعاني الخذلان

بقلم :- راسم عبيدات

الحرب في القدس محتدمة على كل الصعد والمستويات،والصراع يجري حول حسم مسألة السيادة وتغيير المشهد الكلي وهوية المكان،وتغييب الرواية الفلسطينية وتزوير التاريخ...فلا يكاد يمر يوم واحد دون ان يحمل للمقدسيين مصائب جديدة،ففي زمن الإغلاق بسبب انتشار جائحة " كورونا"،أصبح ممنوع على اهل القدس الدخول الى البلدة القديمة،وكذلك ممنوع على من هم من غير سكان البلدة القديمة الصلاة في المسجد الأقصى....وليس هذا بعد فسيف المخالفات مسلط على رقاب المقدسيين،بحجة مخالفة تعليمات الوقاية من جائحة " كورونا" بالنسبة للأفراد،اما بالنسبة للمحال التجارية فالمخالفة ارتفعت من 5 ألآلاف شيكل الى عشرة...والبلدة القديمة من المدينة،أصبحت كئيبة وحزينة،فالمحلات التجارية مغلقة،والتجار يزداد وضعهم مأساوية،فمنهم من الإغلاق الأول في 5/3/2020،محله مغلق ولا يعرف كيف يتدبر اموره الحياتية،ومنهم من ينتظر كيف ستسير الأمور واخرين ذهبوا للعمل من اجل تدبر امورهم الحياتية،ومنهم من تتراكم عليه الديون والقروض...وفي هذا الإغلاق وجدنا بأن الجماعات التلمودية والتوارتية،استغلت اغلاق البلدة القديمة أمام المقدسيين،وعدم وجود كتل بشرية كبيرة،وقاموا ببناء العرائش من سعف النخيل في قلب البلدة القديمة وأسواقها في عيد العرش وفرحة التوراة...وفي الوقت الذي يمنع فيه المقدسيون من غير سكان البلدة القديمة من الصلاة في الأقصى،تواصل الجماعات التلمودية والتوراتية إقتحاماتها للأقصى،وكل من يتصدى لهم وهم يحاولون في أداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية والتوراتية فرض وقائع جديدة،إما ان يعتقل أو يبعد عن الأقصى لفترة ليست بالبسيطة .....الحياة والحركة في القدس شبه ميتة ولا يعكر صفوها سوى جيش وشرطة الإحتلال، الذين يواصلون اقتحاماتهم للقرى والبلدات المقدسية، تارة يأتوا من أجل الدهم والتفتيش والإعتقالات،وأخرى من اجل توزيع اخطارات بالهدم أو إجبار مقدسي على هدم بيته بيديه،أو البديل جرافاتهم وبلدوزراتهم تهدم وعليه دفع تكاليف الهدم والقوة التي تحرس وترافق العملية،والمبلغ هنا لا يقل عن 20 ألف دولار،فوق الكارثة مصيبة أخرى ...مخططات التهويد لا تتوقف والإعلان عن إقامة مشاريع استيطانية متواصل،فهناك اعلان عن إقامة 450 وحدة استيطانية على مدخل صورباهر الغربي،والتي أصبحت المستوطنات تحيطها من جوانبها الأربعة،واكثر من تسعة ألالاف واربعمائة دونم من أراضيها تصادر لصالح المشاريع الإستيطانية،ومخططات الإستيطان والشوارع الإلتفافية من شارع الطوق الى الشارع الأمريكي،الهدف تدمير أراضي القرى الفلسطينية الزراعية التي تمر بها تلك الشوارع وتمزيق وتفتيت أراضي تلك القرى وعزل أحيائها عن بعضها البعض،وكذلك قطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين البلدات المقدسية،وتحويلها الى وحدات اجتماعية مستقلة ،فالخطة الحكومية الإسرائيلية الخماسية 2018- 2023 والمرصود لها 2 مليار شيكل واضحة ،دمج العرب المقدسيين في المجتمع والإقتصاد الإسرائيلي ،وما يتبقى منهم،يعيش في جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع، اسرائيل لا تريد السكان،تريد ضم أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان،بما يستجيب لمخططاتها في تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لمصلحة مستوطنيها بشكل كبير 12% عرب و 88 مستوطنين،بعد توسيع مساحة القدس لكي اصبح 10% من مساحة الضفة الغربية،وبما يضمن ضم مستوطنات جنوب غرب المدينة وشمال شرقها الى ما يسمى بحدود بلدية القدس،مئة وخمسين ألف مستوطن،واخراج سكان القرى والبلدات المقدسية من حملة هوية القدس خلف جدار الفصل العنصري من حدود ما يسمى بلدية القدس ،مئة ألف فلسطيني مقدسي.

وبقدر ما هي الحرب مُستعرة على الأرض والوجود الفلسطيني وكل تعبيراته السياسية والثقافية والفكرية والإقتصادية والإجتماعية،تشتد الهجمة على المنهاج الفلسطيني وفق مخطط مدروس وممنهج للسيطرة على العملية التعليمية في القدس بالكامل،ففي الخطة الخماسية رصد لذلك مبلغ 875 مليون شيكل من أصل 2 مليار شيكل،فلا سيادة وطنية بدون دون تعليم وطني،ولذلك لا بد من حرب على الهوية والثقافة والكينونة والرواية والتاريخ الفلسطيني،وهذا يحتاج الى ضخ إمكانيات مالية ضخمة وجهود وأدوات محلية تتعاون وتنفذ،وللعلم 12 لجنة من أصل 17 لجنة اسرائيلية تتعامل مع سكان القسم الشرقي من المدينة يقودها ضباط أمن سابقون،والعملية التعليمية في المدارس العربية في القسم الشرقي من المدينة،يخضع الإشراف عليها لخمس اجهزة من وزارة تربية وتعليم وبلدية ودائرة معارف وشرطة و"شاباك" ومكتب رئيس الوزراء ،ولذلك التعيينات التي تجري سواء في مكتب التربية او الوزارة من موظفين عرب ومفتشين ( مشرفون تربويين) ومدراء مدارس،يجري اختيارهم وبما يضمن تنفيذ المخططات الرامية لأسرلة العملية التعليمية،فالمستهدف هنا هي الفئة الحية والشابة من مجتمعنا ،فئة الطلبة،المطلوب أسرلة وعيهم،وهذا يحتاج "كي" و"تقزيم" و"تطويع" و"صهر" هذا الوعي والسيطرة على الذاكرة الجمعية للطلبة من خلال المنهاج الإسرائيلي،والهادف الى زعزعة ثقة الطلبة بمشروعية نضالهم ومقاومتهم،والتشكيك بروايتهم وتاريخهم ،ووضع علامات استفهام كبيرة حول حقوقهم الوطنية،ولذلك شهدنا من خلال ضخ الميزانيات الكبيرة للمدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي،أو من خلال إقامة أبنية مدرسية جديدة تدرس المنهاج الإسرائيلي،وفي ظل غياب رؤيا واستراتيجية فلسطينيتين تقومان على توسيع دائرة السيطرة على العملية التعليمية في القدس،عبر تشكيل صناديق خاصة لدعم التعليم الفلسطيني،وضخ ميزانيات حقيقية ورواتب منافسة للرواتب التي يتلقاها العاملين في المدارس التابعة لبلدية الإحتلال ودائرة معارفها،وإقامة مدارس جديدة تنافس من حيث الجودة والكفاءة والبنية التحتية والبيئة التعليمية،تقدم في نسبة المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي من 5% الى 12 % العام الدراسي 2020 -2021،فهذه المدارس ورغم كل المضايقات عليها من قبل الإحتلال،ولكن ما يجب قوله،ان هناك خلل كبير تتحمله الوزارة ومديرة التربية الفلسطينية في القدس،حيث أضحت مدارس الذكور التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدينة القدس ،تعاني من تناقص كبير في اعداد الطلبة،بحيث لا تصل نسبة اشغال الطاقة الإستيعابية في بعض تلك المدارس الى 50%.

القدس تعاني من حالة غير مسبوقة من الخذلان من قبل السلطة الفلسطينية والقيادة والفصائل بشكل،والتحجج بعدم توفر الميزانيات والإمكانيات، لا يمكن تبريره بالمطلق،وكذلك ما يشاع عن الدعم العربي والإسلامي في أغلبه فقط في الإعلام واللقاءات المتلفزة والشعارات والخطب الرنانة،ولكن في أرض الواقع كما يقول المأثور الشعبي المقدسيون" يسمعون طحناً ولا يرون طحينا" ،وشعارات " القدس خط احمر" و" القدس عاصمة الدولة الفلسطينية" يعوزها الفعل والترجمة على أرض الواقع.

ولسان حال المقدسيون اليوم يقول " كفانا الله شر العرب والمسلمين" والذين أصبحوا جزء من المشروع الأمرو صهيوني المستهدف قضيتنا وقدسنا،وكان الله في عون المقدسيين.

فلسطين – القدس المحتلة

4/10/2020

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