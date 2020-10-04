تراجع  سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، ليفقد نحو قرشين من قيمته في معظم البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار سجل نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في بنوك بنوك "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة".

كما سجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.79 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي شهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/آيار المنصرم.