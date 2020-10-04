ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تراجع  سعر الدولار أمام الجنيه المصري

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 18:45 - 04 أكتوبر 2020
الدولار والجنيه الدولار والجنيه
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تراجع  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، ليفقد نحو قرشين من قيمته في معظم البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار سجل نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في بنوك بنوك "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة".

كما سجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.79 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

يشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي شهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/آيار المنصرم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات