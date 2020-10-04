مهجة القدس: تدهور خطير طرأ على صحة الأسير ماهر الأخرس

أفاد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي مساء اليوم الاحد بأن تدهوراً خطيراً طرأ على الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض اضراباً عن الطعام لنحو 70 يوماً على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.

و أوضح الشقاقي في حديث عبر "اذاعة القدس" بأن الأسير ماهر أصبح غير قادر على الحركة وأصابته دوخة شديدة سببت له صداعا في الرأس، مشيراً الى أن أوجاع الأسير ماهر الأخرس سببت له ضعفا عاما في الرؤية، حيث أنه يعاني أساسا من ضغط الدم.

و أشار الى أن المعركة التي يقودها الأسير ماهر لم تجد أي حلول جدية من قبل الاحتلال، لافتاً الى أن المحكمة الصهيونية بالقدس المحتلة رفضت إصدار قرار بالإفراج عن الأسير ماهر.

و أضاف الشقاقي قائلاً: "وجّهنا رسائل عديدة للصليب الأحمر في غزة، لكن حكومة الاحتلال تتعنت في الاستجابة لمطالب الإفراج عنه".

و لفت الى ان المؤسسات الحقوقية ليس لها دور إلزامي على الاحتلال ودورها فقط يقتصر على نقل الرسائل.