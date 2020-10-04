وزارة الصحة: تنهي الحجر الصحي ل 903 مستضافاً من العائدين عبر معبر رفح

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها انهت الحجر الصحي ل 903 مستضافاً من العائدين مؤخرا عبر معبر رفح البري بعد اجراء فحص PCR والاطمئنان على صحتهم.

و أوضحت الوزارة بأن اجمالي المستضافين الذين تم انهاء الحجر الصحي لهم خلال اليومين 1600 مستضاف.

وقررت وزارة الصحة في غزة اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد بدلاً من 21 يوما كما كان معولا به من قبل، على أن يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين في اليوم الخامس.

و اشارت الوزارة الى انه في حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر، اما في حال كانت نتيجة فحص العينة إيجابية فسيتم عزل صاحب المسحة في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.