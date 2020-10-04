النائب ايمن عودة يعلن اصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب في الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، إصابته بفيروس كورونا، في وقت وصل فيه عدد الإصابات في إسرائيل إلى أكثر من 265 ألف إصابة.

وقال عودة إنه شعر بتوعك صباح اليوم ناتج عن ارتفاع خفيف بدرجة حرارته، وتبين أنه مصاب بالعدوى.

وقال عودة في منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "صباح اليوم شعرت بارتفاع خفيف بدرجة الحرارة، وقررت إجراء فحص، ووصلتني النتيجة إيجابية".

وأضاف: "أرجو من كل من تواصلت معهم أن يتخذوا الإجراءات المطلوبة"، مؤكدا أنه سيدخل العزل بشكل فوري، داعيا الجميع إلى التعامل مع كورونا بمنتهى الجدية والمسؤولية.