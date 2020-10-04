45 وفاة وأكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا في تونس

سجلت تونس ارتفاعا حادا في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا خلال اليومين الماضيين، بلغ 45 حالة وفاة، و2509 إصابات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 321 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت الوزارة إن نسبة التحاليل الإيجابية (الإصابات) من مجمل التحاليل، التى تم انجازها بلغت 32.2%، علما أن العدد الكلي للتحاليل ليومي 3 و4 أكتوبر الجاري بلغ 7788 تحليلا.

كما أعلنت الوزارة أن عدد المرضى بأقسام العناية المركزة وصل إلى 116 شخصا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بدء تفشي الوباء، 22230 حالة، وفق الاحصاءات الرسمية.