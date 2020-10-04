ثابت: عودة العملية التعليمية في قطاع غزة ستتم على ثلاث مراحل

أكد د.زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة على عودة طلبة الثانوية العامة التوجيهي يوم السبت المقبل 10/10/2020، الى المدارس بعد انقطاع لعدة اسابيع بسبب جائحة كورونا.

وقال ثابت في تصريح له: "بدأنا بالمرحلة الأولى وسيجري تقييمها، وفي حال سارت الأمور كما يرام؛ سنبدأ في المرحلة الثانية التي تشمل عودة الطلاب من الصف السابع حتى الحادي عشر".

و بحسب وكيل الوزارة، فسيتم تقييم الوضع لمدّة أسبوع، وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط؛ سنبدأ المرحلة الثالثة المتمثلة في عودة طلاب المرحلة الابتدائية"

و نظمت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية ولجنة الطوارئ بقطاع غزة اليوم الاحد 4/10/2020، يوم محاكاة لفحص إجراءات العودة الآمنة للمدارس في ظل "كورونا".

وتم في المحاكاة فحص جميع الإجراءات الواردة في دليل العمل في ظل كورونا بما يشمل كيفية وصول الطلبة من البيت إلى المدرسة، وكيفية استقبال الطلبة وفق إجراءات السلامة والوقاية، ثم سير اليوم الدراسي بما في ذلك آليات الاستراحات، وعمل المقصف المدرسي، والأنشطة التعليمية حتى مغادرة الطلبة في نهاية اليوم الدراسي، الذي تكون من 5 حصص دراسية.

وخلال تنفيذ المحاكاة ظهر التزام الطلبة والطاقم التدريسي بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي وضعتها الوزارة، واعرب الطلبة عن ارتياحهم وفرحهم بقرار الوزارة العودة لمدارسهم بعد فترة انقطاع، موضحين انهم سيبذلون الجهد الكبير في تلقي العلم وزيادة التحصيل الدراسي وتحقيق أمنياتهم باجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح وتفوق.