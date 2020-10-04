ما حقيقة اصابة "محمد صلاح" بفيروس كورونا ؟

نشرت عدة حسابات عبر موقع التغريدات القصيرة ”تويتر“ تغريدة تشير إلى إصابة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا المستجد، بعد تأكد إصابة زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني بـ“كوفيد 19″.

وبدأت الشائعة عن طريق حساب منسوب لشخص من غانا يدعى برينس ماركوس، والذي أشار إلى أن اللاعب يخضع للعزل الطبي وينتظر الخضوع لاختبار ثان.

ولم يصدر ليفربول أي تعليق رسمي بشأن إصابة صلاح، لاسيما بان النادي معتاد على الإعلان عن الإصابات بين لاعبيه، بدأها بتياغو ألكانتارا ثم ساديو ماني، دون أن تكون هناك أي أنباء سابقة لهذا الأمر.

وما يدحض الشائعة هو نشر محمد صلاح صورا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار الشائعة مباشرة، ويضع بجانبها إيموجي ضاحكا.

ونفى سيرجي دونيس الصحفي المقرب من ليفربول الأمر تماما عبر حسابه على تويتر مؤكدا أن اللاعب سيلعب اليوم أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.