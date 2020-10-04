الاقتصاد: تحرير 23 محضر ضبط لبضائع فاسدة في المحلات التجارية بغزة

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأحد، أنها حررت 23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال جولاتها التي نظمتها على المحال التجارية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، فيما تم تنفيذ 9 جولات ميدانية للمحلات التجارية.

ولفتت إلى أن الوزارة استقبلت ١٤٣ شكوى على الرقم المجاني خلال الأيام الأخيرة، مشيرةً إلى أنه تم تحرير 16 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبينت أن الإدارة العامة للصناعة نظمت جولة تفتيشية على معاصر الزيتون والمخابز بمحافظة رفح، منوهة إلى أن جولاتها تركزت على المخابز ومحطات تحلية المياه.

وأشارت إلى أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط بحق محال تجارية لم تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما تم تحرير محضر ضبط لمطعم لم يلتزم بإجراءات السلامة.