روسيا تسجل اكثر من 10 آلاف اصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت السلطات الصحية، في تقريرها اليومي، رصد 10499 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9859 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات منذ 15 مايو عندما تم تسجيل 10598 إصابة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.8% من المرضى الجدد.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (3327) إلى العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 303940 ، منها 5343 حالة وفاة و253031 حالة شفاء.

وسجل خلال اليوم الأخير 107 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 174 وفاة أمس.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بجائحة "كوفيد-19" التي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.8% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1215001 إصابة مؤكدة، بما فيها 21358 حالة وفاة و214500 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ7108 حالات نشطة منذ أمس).

وتماثل 3284 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 979143 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 47.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 436 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 226 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.