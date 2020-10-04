صحيفة: مرض ترامب محزن لكن يجب محاسبته عن انتشار فيروس كورونا

قالت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية إن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قدمت تحولا مثيرا إلى عام انتخابي اتسم بالتقلب. فمرض الرئيس هو ضربة شخصية له.

وتمنت له الصحيفة ولزوجته الشفاء. لكنها قالت إن حقيقة استسلام الرئيس لمرض ظل طوال الأشهر الماضية يقلل من أهميته ويرفضه، يعتبر نكسة سياسية خطيرة له. ويثير هذا الوضع أسئلة كثيرة حول أحكامه وصحته، في الوقت الذي لم يتبق إلا أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وربما قال المراقبون المحايدون إن من سوء حظ ترامب وهو بشر أن يصاب بالفيروس الذي قتل أكثر من مليون شخص حول العالم، منهم 208000 أمريكي ويجب أن لا يؤثر هذا الوضع على حظوظه في الانتخابات. ولكن هذا السخاء في الرأي يتجاهل الحقائق الموضوعية القاسية لفترة ترامب. فمنذ ظهوره على المشهد كمرشح، صار من المستحيل فصل الشخصي عن السياسي؛ لأن ترامب يتعامل مع كل شيء بأنه عنه وفقط.

واستخدم ترامب ملايين الدولارات التي ورثها عن أبيه لتعزيز صورته السياسية، وكل شيء عمله في التجارة حمل اسمه، وطالب بربط كل شيء إيجابي حصل في واشنطن به وباسمه. وعندما وجهت انتقادات لأعماله التي مارسها كرئيس، كان يتعامل معها بطريقة شخصية. وتظهر في خطاباته وتغريداته فكرة واحدة تتمحور حول نفسه وتظلّمه المستمر بأنه لم يعامل بالطريقة التي يستحقها.