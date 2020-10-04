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الاحتلال يعتقل أفراد من الشرطة الفلسطينية بزعم عدم وجود تنسيق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:40 - 04 أكتوبر 2020
شرطة رام الله شرطة رام الله
تقارير
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قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 4/10/2020، أن  جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل ثمانية من أفراد الشرطة الفلسطينية بادعاء أنهم كانوا في مركبة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في طريقهم للمناطق المصنفة “ج” بدون تنسيق أمني مع الجانب "الإسرائيلي".

وأفاد الصحفي "الإسرائيلي" المختص بالشؤون العربية جال بيرغر غرد على تويتر، أن أفراد الشرطة الفلسطينية كانوا في طريقهم لقرية دير قديس لاعتقال شخص مطلوب للعدالة على خلفية جنائية، لكنهم أوقفوا على حاجز "إسرائيلي" وأخذوا للتحقيق، عثر بحوزتهم على مسدس تمت مصادرته، وكانوا يرتدون زياً مدنياً.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، منذ نهاية شهر أيار الماضي لا يوجد أية تنسيق ميداني بين السلطة الفلسطينية والجانب "الإسرائيلي"، لهذا من غير المسموح لعناصر الأمن الفلسطيني الانتقال لمناطق “ج” والتي هي تحت السيطرة الإسرائيلية، بدون تنسيق أمني.

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