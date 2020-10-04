وزيرة "إسرائيلية" لتنضم لقائمة الوزراء المُصابين بـ"فيروس كورونا"

انضمت ما تسمى وزيرة حماية البيئة "الإسرائيلية" جيلا غامليل لقائمة المصابين بفيروس كورونا بعد الإعلان عن إصابتها لتصبح الرابعة من بين وزراء الحكومة الحالية التي تصاب بالوباء.

وقالت "غامليل" (46 عاما) في بيان "تم تشخيص إصابتي بكورونا، أشعر أني بحالة جيدة وأتمنى الشفاء العاجل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومساء الجمعة، نشرت الوزيرة الإسرائيلية صورتها على تويتر داخل خيمة السعف (طقس ديني يهودي) قائلةً "نحتفل هذا العام في (خيمة) السوكا مع الأسرة الصغيرة، من أن أجل أن نتمكن العام القادم من العودة ودعوة الضيوف، عيد سعيد لكل الإسرائيليين".

وقبل نحو شهر، أعلنت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو-شطا (38 عاما) عن إصابتها بكورونا.

ومطلع الشهر الجاري أصيب وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي رافي بيرتس بالوباء، سبقه في ذلك وزير البناء والإسكان يعقوب ليتسمان الذي استقال من منصبه في 13 من الشهر الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة فرض إغلاق خلال فترة الأعياد للحد من تفشي الفيروس.

ودخلت إسرائيل في إغلاق شامل اعتبارا من 18 سبتمبر/أيلول الماضي وتم تشديده، في 25 من ذات الشهر، ومن المقرر أن يستمر حتى 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وتزايدت وتيرة الإصابات والوفيات جراء الإصابة بكورونا في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 2557 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 264 ألفا و857 من بينهم 1684 حالة وفاة، وفق المصدر ذاته.