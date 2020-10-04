أردوغان: القدس أمانة صلاح الدين الأيوبي ومن يشرعن الاحتلال وخطط الضم يهينه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 4/10/2020، أن الأمانة الأكبر التي تركها لنا صلاح الدين الأيوبي، هي القدس القبلة الثانية للمسلمين، ومن يشرعن الاحتلال الإسرائيلي يهينه.

وقال أردوغان في رسالة إلى "ندوة صلاح الدين الأيوبي" بالعاصمة أنقرة. أن من يشرعن الاحتلال ويوافق على خطة ضمها للقدس والأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بحق إخوتنا الفلسطينيين، يهين صلاح الدين الأيوبي".

ووصف أردوغان، صلاح الدين الأيوبي، بأنه قائد عاشق للقدس، وأن مكانته كبيرة ليس في قلوب المسلمين فحسب، بل حتى عند أعدائه.

وأكد أن الأمانة الأكبر التي تركها لنا صلاح الدين الأيوبي، هي القدس القبلة الثانية للمسلمين، بعد تحريرها من الصليبيين وإحلال السلام فيها.

وأشار أردوغان إلى أن نصرة القدس، وإجلالها والغيرة عليها، واجب كل مسلم.

وشدد على أهمية عقد ندوة باسم صلاح الدين الأيوبي، حول القدس، في فترة كثرت فيها خطوات التطبيع مع إسرائيل.