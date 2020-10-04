عقب تنفيذها للمحاكاة.. التعليم تعلن جهوزيتها لاستئناف الدارسة لطلبة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة جهوزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العامة كمرحلة أولى من مراحل العودة الأمنة للمدارس وذلك بعد توقف الدراسة الطارئ في أغسطس الماضي بسبب فايروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت عقب مشاركته في تنفيذ محاكاة العودة الأمنة للمدارس في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بمديرية تعليم خانيونس: إن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أعدت دليلاً كاملاً يتضمن إجراءات صحية وتعليمية دقيقة لاستئناف التدريس بشكل آمن ووقاية وحماية الطلبة من فايروس كورونا.

وأضاف ثابت:" جئنا اليوم لنتابع عن قرب ونجري اختباراً لدليل العودة الأمنة للمدارس من خلال محاكاة عملية، لافتاً إلى انه بعد تنفيذ المحاكاة الناجحة اتضح لنا جانبين الأول: سلامة دليل وخطط الوزارة وجهوزيتها في استئناف الدراسة، والثاني وجود بعض الملاحظات التي سيتم تلافيها ووضع بنود لها في الدليل، لافتاً إلى أن هدفنا الرئيسي استئناف التعليم في بيئة وجو تعليمي صحي وسليم بشكل كامل لطلبتنا ولمعلمينا.

وأشاد ثابت بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية ولجنة طوارئ خانيونس وطواقم وزارة التعليم ومدرسة خالد الحسن وطلابها والمجتمع المحلي في تنفيذ عملية المحاكاة.

وجرى تنفيذ المحاكاة من خلال إحضار نصف طلاب المدرسة بعد تقسيم كل شعبة مدرسية إلى شعبتين حيث لا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 25 طالباً.

وتم في المحاكاة فحص جميع الإجراءات الواردة في دليل العمل في ظل كورونا بما يشمل كيفية وصول الطلبة من البيت إلى المدرسة، وكيفية استقبال الطلبة وفق إجراءات السلامة والوقاية، ثم سير اليوم الدراسي بما في ذلك آليات الاستراحات، وعمل المقصف المدرسي، والأنشطة التعليمية حتى مغادرة الطلبة في نهاية اليوم الدراسي، الذي تكون من 5 حصص دراسية.

وخلال تنفيذ المحاكاة ظهر التزام الطلبة والطاقم التدريسي بكافة إجراءات السلامة والوقاية التي وضعتها الوزارة، واعرب الطلبة عن ارتياحهم وفرحهم بقرار الوزارة العودة لمدارسهم بعد فترة انقطاع، موضحين انهم سيبذلون الجهد الكبير في تلقي العلم وزيادة التحصيل الدراسي وتحقيق أمنياتهم باجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح وتفوق.