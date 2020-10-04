اليوم: جلسة محاكمة للأسير الصحفي طارق أبو زيد

تعقد اليوم الأحد 4/10/2020، جلسة محاكمة للأسير الصحفي طارق أبو زيد في محكمة سالم "الإسرائيلية".

يُشار إلى أن الاحتلال اعتقل الصحفي طارق أبو زيد من منزله في نابلس فجر الخميس الماضي، وتم تحويله مباشرة لمركز تحقيق "بيتح تكفا"، وخلال عملية تفتيش منزل الصحفي وقبل اعتقاله، صادر الاحتلال عددًا من الأجهزة الالكترونية والحواسيب، علمًا بأن طارق أبو زيد أسير سابق.

وأطلق صحفيون حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساندة للزميل طارق أبو زيد والمطالبة بالإفراج عنه.

يذكر أن استهداف الاحتلال للصحفيين قد تزايد منذ بداية العام الحالي، وتتواصل عمليات التنكيل والملاحقة من خلال اعتقالهم وتعمد إصابتهم في منطقة الرأس والصدر والتسبب بإعاقات دائمة لهم أو تحويلهم للاعتقال الإداري بدون تهمة تذكر.