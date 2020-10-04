ترقب لصرف المنحة القطرية وتساؤلات عن أسماء جديدة لمتضرري كرونا

تنتظر الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، صرف المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر سبتمبر/ أيلول 2020، والتي تقدر بـ100 ألف أسرة، والتي تصرف عادةً بداية كل شهر.

ويزداد البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار على محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادةً في بداية كل شهر، وتحديداً عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي عن موعد وآلية الصرف التي يتم تحديدها.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار فور تحديثه أو الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

واعتمدت وزارتا الاتصالات والتنمية آلية صرف بسبب فيروس كورونا، حيث يكون الصرف عبر مكاتب البريد ونحو مئة نقطة صرف من بينها معارض جوال واريدو، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث نشرت بعض الجهات نقاط توزيع المنحة عبر معارض جوال واريدو.

ويجري تسليم المنحة القطرية من خلال فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة، من خلال إجراءات وقائية بسبب فيروس كورونا، وفق تعليمات للصرف بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الايدي عند دخول المكاتب او نقاط التوزيع، وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة الى احضار قلم شخصي للتوقيع.

رابط الفحص سيتم تفعيله فور وصول الأموال

كما يتم شهرياً صرف 100 دولار إلى 70 ألف مواطن من المتضررين من فيروس كورونا في غزة

ويتساءل المواطنون خاصةً ممن حصلوا على منحة المتضررين، هل سيتم صرف 100 دولار المتضررين لمن استفادوا من المنحة الشهر الماضي، أم سيتم اختيار أسماء جديدة

وتنشر وزارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات الاخرى رابط فحص المستفيدين.