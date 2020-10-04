أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والخضروات في غزة اليوم

تشهد أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في قطاع غزة اليوم الأحد 4/10/2020 استقراراً وفقا لتسعيرة التي اعلنت عنها وزارة الزراعة بغزة في ظل الإجراءات الحكومية مع ظروف فيروس "كورونا" منذ مارس الماضي.
وجاءت أسعار اللحوم والاسماك والدجاج اليوم الأحد 4/10/2020 على النحو التالي :
أولًا: أسعار اللحوم الطازجة اليوم الأحد 4/10/2020
عجل: 40 شيكل
عرض مدينة اللحوم:
عجل كبير: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
ثانيًا: أسعار الدواجن:
طبق البيض: 10 – 11 شيكل
الدواجن اليوم الأحد 4/10/2020:
حي 1ك: 11 شيكل
صدر: 24 شيكل
ستيك: 25 شيكل
فخذ: 13 شيكل
دبوس: 15 شيكل
شيش طاووق: 25 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 18 شيكل
الحبش اليوم الأحد 4/10/2020 :
حي: 10 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخذ: 12 – 14 شيكل
جناح: 8 شيكل
ثالثًا: أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس: 33 شيكل
سردينة: 12 – 13 شيكل
سكمبلة: 13 – 15 شيكل
سلطعونات: 7 شيكل
غزلان: 33 شيكل
منفاخ: 45 شيكل
مليطة: 33 شيكل
كلماري: 32 شيكل
قائمة أسعار للخضروات اليوم الاحد 4/10/2020:
خيار: 2.5 شيكل
بصل: 2 شيكل
كوسا :3 شيكل
باذنجان :1.2 شيكل
بطاطس : 2 شيكل
فلفل : 2 شيكل
جزر : 2 شيكل
ثوم : 8 شيكل
زهرة : 4 شيكل
قرع : 2 شيكل
ليمون : 2 شيكل
ملوخية : 2 شيكل
فصوليا : 3 شيكل