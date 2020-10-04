أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والخضروات في غزة اليوم

تشهد أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في قطاع غزة اليوم الأحد 4/10/2020 استقراراً وفقا لتسعيرة التي اعلنت عنها وزارة الزراعة بغزة في ظل الإجراءات الحكومية مع ظروف فيروس "كورونا" منذ مارس الماضي.

وجاءت أسعار اللحوم والاسماك والدجاج اليوم الأحد 4/10/2020 على النحو التالي :

أولًا: أسعار اللحوم الطازجة اليوم الأحد 4/10/2020

عجل: 40 شيكل

عرض مدينة اللحوم:

عجل كبير: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

ثانيًا: أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكل

الدواجن اليوم الأحد 4/10/2020:

حي 1ك: 11 شيكل

صدر: 24 شيكل

ستيك: 25 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

شيش طاووق: 25 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 شيكل

الحبش اليوم الأحد 4/10/2020 :

حي: 10 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ: 12 – 14 شيكل

جناح: 8 شيكل

ثالثًا: أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس: 33 شيكل

سردينة: 12 – 13 شيكل

سكمبلة: 13 – 15 شيكل

سلطعونات: 7 شيكل

غزلان: 33 شيكل

منفاخ: 45 شيكل

مليطة: 33 شيكل

كلماري: 32 شيكل

قائمة أسعار للخضروات اليوم الاحد 4/10/2020:

خيار: 2.5 شيكل

بصل: 2 شيكل

كوسا :3 شيكل

باذنجان :1.2 شيكل

بطاطس : 2 شيكل

فلفل : 2 شيكل

جزر : 2 شيكل

ثوم : 8 شيكل

زهرة : 4 شيكل

قرع : 2 شيكل

ليمون : 2 شيكل

ملوخية : 2 شيكل

فصوليا : 3 شيكل