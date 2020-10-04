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أسعار الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:47 - 04 أكتوبر 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تواكب وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية أسعار الذهب في فلسطين للاهتمام المواطنين بأسعارها وخاصة في ظل تذبذب اسعار الدولار والدينار.

وفيما يلي اسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 4/10/2020 :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 209.53 شيكل $61.09

سعر الذهب عيار 22  192.07 شيكل $56.00

اسعار الذهب عيار 21 183.35 شيكل $53.45

اسعار الذهب عيار 18 157.15 شيكل $45.82

سعر الذهب عيار 14  122.23 شيكل $35.63

سعر الذهب عيار 12  104.77 شيكل $30.54

اسعار أوقية الذهب     6,516 شيكل  $1,900

اسعار جنيه الذهب      1,467 شيكل  $427.62

اسعار كيلو الذهب      209,533 شيكل       $61,087

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, October 04, 2020 07:52 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

3 أكتوبر       209.53       183.35       157.15       122.23       104.77

2 أكتوبر       209.90       183.66       157.43       122.44       104.95

1 أكتوبر       210.04       183.79       157.53       122.53       105.02

30 سبتمبر     207.56       181.62       155.67       121.08       103.78

29 سبتمبر     210.28       184.00       157.72       122.67       105.14

28 سبتمبر     209.41       183.24       157.06       122.16       104.71

27 سبتمبر     208.43       182.38       156.32       121.58       104.21

26 سبتمبر     208.41       182.36       156.31       121.57       104.21

25 سبتمبر     208.64       182.56       156.48       121.70       104.32

24 سبتمبر     209.11       182.97       156.83       121.98       104.55

 

 

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