الاحتلال يعتقل 20 مواطناً ويخطر بهدم مزرعة أبقار بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 4/10/2020، حملة اعتقالات واسعة طالت اعتقال 20 مواطناً من مدن الضفة المحتلة.

فقد اعتقلت شابا من مدينة الخليل، وأخطرت بإزالة مزرعة أبقار في إذنا، فيما اعتقلت آخرون في مواجهات اندلعت في سلواد في رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر العجلوني (22 عاما)، أثناء مروره في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

كما أغلقت تلك القوات البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوبا، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي " بيت عنون"، ومدينة حلحول "النبي يونس"، ومدخل بلدة بيت أمر، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وعلى صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة مزرعة للأبقار في بلدة اذنا غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة العسود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددا من الشبان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، بينهم 12 2 عنصرًا من عناصر الشرطة الفلسطينية في نعلين غرب رام الله .

وأفادت مصادر محلية، أن قوة راجلة مكونة من نحو 50 جنديا، وعددا من الدوريات اقتحموا البلدة قبيل منتصف الليل، ودارت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت، أن جنود الاحتلال نصبوا كمينا لعدد من الشبان خلال المواجهات، حيث تمكنوا من اعتقال عدد منهم، دون تحديد هويتهم أو عددهم حتى اللحظة.