فتح المساجد جنوب القطاع بعدسة "فلسطين اليوم"

رصدت عدسة وكالة "فلسطين اليوم" اليوم الأول لفتح المساجد جنوب قطاع غزة ضمن إجراءات وقائية مشددة ، وخاصة بعد إغلاقها منذ أكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا في القطاع .

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أعلنت عن إعادة فتح المساجد أمام صلاة الجمعة والجماعة ابتداءً من فجر اليوم الأحد 16/ صفر /1442هـ الموافق 4/أكتوبر/2020م، في محافظات رفح والوسطى وخانيونس عدا منطقة حي الأمل بخانيونس و باستثناء محافظتي غزة والشمال، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المنسجمة مع بروتكول وزارة الصحة المتعلق بمواجهة وباء كورونا.

وطالبت الوزارة جميع المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات طيلة فترة التواجد في المسجد، وإحضار كل مصلٍ مصحفه وسجادة الصلاة الخاصة به، والالتزام بالصلاة عليها، ولا يُصلي عليها غيره.

وتابعت: "يجب ترك مسافة لا تقل عن متر عند دخول المسجد، والخروج منه، والمحافظة على مسافة مترين بين المصلين في الصف الواحد، والوضوء في البيت، وعدم استخدام الحمامات، وثلاجات المياه حيث سيتم إغلاقها".

وأضافت: "أن شهود الصلوات يكون فقط للأصحاء، ويُمنع حضور المصابين بأمراض مزمنة، ومرضى الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية، والنساء، والأطفال، من المجيء إلى المسجد".



















