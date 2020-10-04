اليوم في خانيونس: محاكاة في أحد المدارس لفحص إجراءات العودة الآمنة في ظل "كورونا"

تنظم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية ولجنة الطوارئ بقطاع غزة اليوم الاحد 4/10/2020، يوم محاكاة لفحص إجراءات العودة الآمنة للمدارس في ظل "كورونا".

وقالت الوزارة أنّه "سيتم إجراء محاكاة لفحص اجراءات العودة الآمنة للمدارس في ظل كورونا، لاختبار مدى ملاءمة الإجراءات التي وضعتها الوزارة، في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين في محافظة خان يونس".

وأكّدت الوزارة للمواطنين الكرام على أن كافة الأنشطة التي ستجري في محيط وداخل المدرسة المذكورة هي جزء من إجراءات المحاكاة.

وأوضحت أنه سيتم إحضار نصف طلاب المدرسة وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وتنفيذ محاكاة لعقد يوم دراسي كامل والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات والدليل الذي وضعته الوزارة لاستئناف الدراسة بشكل آمن.

ويشار الى ان وزارة التربية والتعليم قررت عودة طلبة الثانوية العامة في العاشر من أكتوبر بعد اغلاق داوم أكثر من شهر لتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة .