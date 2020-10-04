أول فيديو لترامب من المستشفى.. كيف ظهر !

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد 4/10/2020 ، أول فيديو له منذ دخوله المستشفى حيث كشف أنه توجه إلى مستشفى "والتر ريد" وهو يشعر بالتعب إثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.

وقال "أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".

وكان الرئيس الأميركي قد ظهر مرتديا حلة من دون رابطة عنق خلال المقطع الذي استغرق نحو 4 دقائق، مضيفا "سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الصحية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".