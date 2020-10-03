القيادي شهاب: حركة "الجهاد" ستنظم مهرجان رقمي كبير في ذكرى انطلاقها الـ33

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. داود شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركته ستنظم مهرجان رقمي إلكتروني كبير لأول مرة في قطاع غزة والأرض المحتلة وعلى مستوى واسع وعالمي بشكل تزامني، في ذكر انطلاقة حركة الجهاد الــ33.

وقال شهاب في حديث لإذاعة صوت القدس، إن "الأمين العام القائد زياد النخالة سيلقي خطابًا مهمًا خلال المهرجان الرقمي في ذكرى الانطلاقة الجهادية".

وأضاف أن "حركة الجهاد كانت تحيي ذكرى انطلاقاتها عبر الأعوام السابقة بمشاركة جماهيرية حاشدة لكن اليوم نعيش ظرفًا استثنائيًا جراء كورونا والوضع المعيشي الصعب للمواطنين".

وذكر شهاب أنه حركته اختارت السادس من تشرين ذكرى للانطلاقة؛ لأن أحد أهداف الحركة تحقق الثورة الشعبية واندلاع انتفاضة الحجارة وتوحد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن مهرجان العام 2020 حمل عنوان "القدس موعدنا"، لأن الجهاد الإسلامي بندقيتها لا تبصر إلّا مآذن القدس.

وأشار إلى أنه رغم الضغوطات والتحديات التي تعصف بالقضية إلّا أن أمل الحركة بالله كبير بأن تحط مسيرة رحالها في رحاب القدس.

وشدّد على أن مجاهدي حركة الجهاد لا شيء سيشغلهم عن هدف تحرير فلسطين لأن ما دون ذلك هوامش.

ولفت إلى أن العمل الفدائي لحركة الجهاد سبق العام 1987 ومن صنع ملحمة الشجاعية بعض من الذين شاركوا في العمل الجهادي قبل هذا التاريخ.

كما وأكد على أن الشراكة الحقيقية هي مقاتلة الاحتلال والعمل على التحرير عبر تحشيد القوى الداخلية والخارجية وهذا ما نقوم به.

وتابع "نحن على قناعة بأن أحد المفاتيح للوصول إلى فلسطين كاملة محررة هو الوحدة الوطنية الداخلية، علينا جميعًا قطع الطريق أمام أي محاولات لاتخاذ التجاذب الداخلي الفلسطيني مبررًا للتطبيع وارتكاب العار".

كما وقال شهاب: "نحن نملك شبابًا قويًا يتمتع بعزيمة عالية أمثال مفجر الانتفاضة مهند الحلبي".

وأضاف أن "علاقتنا مع الشعوب العربية يجب أن نعمل على تعزيزها وتقويتها، وأن حركته تقترب من الحكومات والدول بقدر اقترابها من فلسطين"ـ مشدّدًا على أن الشعوب العربية حية ونابضة بحب القضية الفلسطينية.

وأشار القيادي، إلى أننا أمام فرصة جديدة في ظل تكشف الأقنعة عن بعض الأنظمة لتعزيز الروابط مع الداعمين لفلسطين.

ودعا القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ببدء عملها لمواجهة الحصار والاستيطان والتهويد في القدس.

وتوجه شهاب، بالتحية للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، الذي يواجه معركة الأمعاء الخاوية وحيدًا رفضًا لاعتقاله الاداري.