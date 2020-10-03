نصائح قوية لمحاربة حب الشباب

أكد أطباء أن ظهور حب الشباب على الاشخاص ناجم عن إضرابات جلدية شائعة، مشيرين إلى أن هناك فئة من الناس أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بالحَب.

وأوضح الأطباء، أن الأشخاص الذين يعانون من ظهور حب الشباب على جلدهم، يحتاجون إلى التقيد بعدد من النصائح حتى يتفادوا بروز وتفاقم الحبيبات الدهنية.

ونصح هؤلاء بأن يواظبوا على تغيير غطاء الوسادة، من أجل تفادي بروز حب الشباب المزعجة.

ولفت الخبراء في الصحة، أن الوقاية منه لا تقتصر على النظافة الشخصية ولا على ترك بعض الأطعمة التي يشاع أنها تزيد حب الشباب، وفق موقع شيفايندس.

ويتطلب من الأشخاص في محاربة حب الشباب، الابتعاد تناول الأرز الأبيض، إذ يُعد الأرز الأبيض مادة مغذية وغنية بالكاربوهيدرات.

وبيّن الأطباء، إلى أن الارز يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من الالتهاب وبروز حب الشباب، كما أنه لا يقل ضررا عن الأطعمة الأخرى المشبعة بالسكر.

وتوجه الأطباء بنصيحة تناول حبوب تضم نسبة أعلى من الألياف مثل الأرز البني والكينوا و"الفارو"، كتعويض عن الأرز الأبيض.